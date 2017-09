Concentració massiva a Barcelona de suport al Govern i al referèndum

El macrooperatiu policial contra diverses dependències de la Generalitat pel referèndum va tenir una contundent resposta ciutadana als carrers de les principals ciutats catalanes. Des del matí milers de persones es van anar concentrant davant les diferents seus registrades, especialment davant les dependències de la conselleria d'Economia que dirigeix Oriol Junqueras, per expressar la seva repulsa per l'operació policial.

Davant d'aquesta conselleria, a la Rambla Catalunya, els milers de manifestants van repetir consignes com «Votarem» i «Les nostres armes són les nostres urnes» i entonaven l'himne dels Segadors.

Un altre dels punts calents va ser la seu d'Exteriors, a la Via Laietana: quan agents de la Guàrdia Civil intentaven treure caixes amb documentació, diverses desenes de manifestants es van abraonar sobre ells i els Mossos d'Esquadra, fet que va produir moments de tensió i empentes, que es van reproduir a la tarda.

També es van repetir aquests moments de tensió davant el domicili de Sabadell on ahir al matí va ser detingut Joan Ignasi Sánchez, assessor del Departament de Governació, i davant la seu de la CUP a Barcelona, on la Policia Nacional va acudir a intervenir material de propaganda de l'1-O de l'interior de dos vehicles.

La CUP va mobilitzar militants i simpatitzants i un miler de persones es va concentrar davant de la seu, en «actitud pacífica però resistent», van subratllar diputats de la formació anticapitalista. Finalment, la policia no va entrar a la seu del partit. Paral·lelament, l'ANC i Òmnium Cultural van fer una crida a mobilitzar-se de forma «tranquil·la», però també «ferma» i «contundent», perquè asseguren que ha arribat el moment de la «resistència pacífica», i van convocar mobilitzacions a tots els municipis per diumenge que ve.



Crida per sortir al carrer

Sindicats i entitats sobiranistes i socials van comparèixer conjuntament davant de l'Ajuntament de Barcelona per donar resposta a l'actuació de la Guàrdia Civil. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va fer una crida a la UE i a la comunitat internacional perquè s'adoni que l'Estat està vulnerant els «drets bàsics de la ciutadania», i també es va adreçar als ciutadans per demanar-los que surtin al carrer, però que ho facin de forma pacífica i serena. «Emplacem a tothom a seguir actuant amb serenor. No va poder amb nosaltres el franquisme i tampoc podrà amb nosaltres un estat demofòbic», va exclamar. En la mateixa línia, Jordi Sànchez va constatar que el govern de Mariano Rajoy va construir ahir «un cop d'estat demolidor a les bases del règim del 78», amb una Guàrdia Civil que, «com el 23-F», ha tingut un protagonisme «que cap demòcrata volia».

«Res serà igual a partir d'ara», va afegir. Davant «l'aniquilació efectiva de les institucions d'autogovern del país», Sànchez va remarcar que ha arribat l'hora de protagonitzar la «revolució democràtica» al carrer per defensar les institucions, tant ahir al vespre a Economia com també els diumenges a la porta de tots els ajuntaments. «Ha arribat el moment de la resistència pacífica, de demostrar a tot el món que no ens faran callar, ni un jutge, ni un fiscal ni unes quantes dotacions de la Guàrdia Civil», va proclamar. En aquest sentit, va instar a mantenir l'actitud pacífica que s'ha vist fins ara, perquè «la millor resposta és un clavell, una rosa i una papereta». També es va mostrar convençut que l'1 d'octubre es podrà votar. «Si no agafen les urnes l'1-O votarem», va dir.

A més de Sànchez i Cuixart també van intervenir els secretaris generals dels principals sindicats. Des de la UGT de Catalunya, Camil Ros va demanar la llibertat dels detinguts, i va subratllar que el sindicalisme català «sempre ha tingut molt clar on havia d'estar». Javier Pacheco, de CCOO de Catalunya, va recriminar al Govern espanyol la seva «clara intencionalitat de limitar i afeblir el marc democràtic».

Les manifestacions es van intensificar al llarg de la tarda i es van estendre per les principals localitats catalanes. En tancar aquesta edició, encara hi havia milers de manifestants a la Rambla de Catalunya amb la intenció de passar-hi la nit.