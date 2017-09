La direcció de la policia continua amagant informació sobre terrorisme als Mossos

Documents sobre terrorisme enviats pel la intel·ligència nord americana amb l'encapçalament superior esborrat abans d'arribar a la policia catalana o avisos d'amenaça jihadista enviats per la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional que no arriben mai als Mossos d'Esquadra. Això és el que està passant en les comunicacions entre la Policia Nacional Espanyola i els Mossos d'Esquadra segons denuncia el diari digital Público.

Després dels atemptats del passat 17 i 18 d'agost a Barcelona i Cambrils, quan es va posar en evidència la deficient cooperació entre la Policia Nacional i els Mossos, sembla que les coses no han canviat, segons els documents als quals ha tingut accés Público. El diari digital ha accedit, segons explica "al contingut d'un informe enviat per la intel·ligència nord-americana, aquest cop molt extens i escrit en perfecte anglès, en el qual s'aborden els atemptats de Catalunya i s'inclouen dades exhaustives de tots els membres del comando terrorista, inclosos nombrosos números de telèfon i moltes altres identificacions". El llarg missatge, assegura el digital, "va ser enviat als Mossos pel CITCO el passat 15 de setembre" i desmenteix que l'atemptat de la Rambla pogués estar d'alguna manera relacionat amb l'alerta genèrica sobre amenaça terrorista a llocs turístics que es va transmetre a finals de maig, tal i com intentava demostrar El Periódico fa unes setmanes.

D'altra banda, el diari digital, remarca que del document, que va passar pel CITCO abans d'arribar als Mossos, "ha estat esborrat tot l'encapçalament superior perquè la policia catalana no veiés informació rellevant com el "servei" de intel·ligència concreta que l'envia, en quina data, o a través de quins mitjans està enviat". Un extrem que demostraria que el CITCO segueix dosificant la informació sobre lluita antiterrorista que comparteix amb els Mossos.

D'altra banda, Público denuncia que un segon document al que ha tingut accés i que va ser transmès el passat 1 de setembre des de la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional i que advertia que un presumpte terrorista de nacionalitat israeliana "planificaria un atac terrorista a Europa, pel que sembla a Bèlgica o a Espanya", no va arribar mai a mans dels Mossos per les vies oficials, sinó que el van conèixer gràcies als seus contactes policials a Euskadi.