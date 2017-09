La fiscalia investigarà «amenaces i coaccions» a alcaldes unionistes

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha ordenat a les fiscalies provincials de Catalunya investigar «les campanyes d'odi, amenaces i coaccions» dirigides a alcaldes, funcionaris i particulars contraris a col·laborar amb el referèndum 1-O, suspès pel Tribunal Constitucional. Aquestes amenaces, segons la instrucció dirigida a les Fiscalies, podrien ser constitutives d'un delicte d'odi, ja que promouen l'hostilitat cap a determinades persones per motius ideològics o polítics. Arran de la convocatòria del referèndum i de la negativa d'alcaldes i funcionaris a participar en l'organització van aparèixer cartells, per exemple a Lleida, amb la fotografia d'alguns d'aquests representants públics per assenyalar-los com a contraris a la independència de Catalunya. Alguns d'aquests cartells han estat elaborats per l'organització Arran. «Aquestes conductes suposen un atac contra la convivència pacífica a Catalunya i una greu pertorbació dels drets [...] quan llancen un missatge coactiu general dirigit a totes les autoritats, funcionaris i ciutadans, defensors de l'Estat de dret i de l'ordenament constitucional», assenyala la Fiscalia.



Retirar cartells «intimidatoris»

Per evitar que això succeeixi, Maza ha demanat als seus fiscals que reclamin a les forces i cossos de seguretat que retirin aquests cartells «intimidatoris» i que elaborin els atestats corresponents identificant els responsables. Maza també assegura que qualsevol conducta de les autoritats, funcionaris públics o particulars en connivència amb l'1-O pot ser constitutiu «com a mínim dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de diners públics». Mentrestant, la Fiscalia de Lleida està investigant qui està darrere la col·locació de cartells al juny amb les imatges de líders polítics contraris a la independència com Inés Arrimadas (Cs), Miquel Iceta (PSC) i Xavier García Albiol (PP) i en els quals es podia llegir: «Els que neguen el dret a l'autodeterminació són enemics del poble».