La Generalitat publica l'encàrrec d'actualitzar les seccions censals

El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest dijous, a deu dies del referèndum de l'1 d'octubre, un encàrrec del Departament de Vicepresidència i Economia per actualitzar i digitalitzar les seccions censals de Catalunya del 2016 per part de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Segons la resolució, el conveni es va signar el 19 de juliol d'aquest any i estableix, entre d'altres, que l'Idescat, aportaria la base corresponent a la delimitació de les seccions i districtes censals de cada municipi de l'any passat, rebuda de l'INE el març d'aquest any, i una variació respecte el 2015, mentre que l'IGC aportaria la base topogràfica i de carrers.

Així mateix, també es fa constar que ambdues institucions tindran la propietat compartida de la base digital de les seccions censals de Catalunya. En total, el programa de treball conjunt s'estima en 8.842,97 euros i els treballs havien de quedar enllestits abans del 30 de juliol.