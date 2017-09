Iglesias: Rajoy és un irresponsable i no està a l'altura del càrrec

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dit avui que el president del Govern, Mariano Rajoy, "no està a l'altura del càrrec" per afrontar el conflicte català i ha qualificat d ' "irresponsable "la seva actitud en oferir només" repressió "al que és un problema polític.

"No té horitzó, quin és el projecte? ¿Què és el que plantejarà el president a la ciutadania catalana? ¿Què és el que va a plantejar per defensar la democràcia espanyola?", S'ha preguntat Iglesias abans d'entrar al ple del Congrés.

El líder de Podemos ha incidit que "quan hi ha un problema polític cal plantejar sortides polítiques i no escudar-se darrere dels jutges, de la fiscalia i de la repressió".

"És un president que no està capacitat per a una responsabilitat tan important com la que té", ha afegit i ha insistit que el que cal és diàleg que ofereixi solucions democràtiques.

Ha subratllat, en aquest sentit, que la proposta de Podemos d'un referèndum pactat i amb garanties és la solució "més sensata i més democràtica".

En canvi, ha dit, "seria bo treure de la democràcia als piròmans del Govern que estan portant el país al desastre".

"No sé si estaran pensant en aplicar l'(article) 155 o el 116, que seria declarar l'estat de setge i enviar a l'exèrcit", ha afegit el líder d'Podem.

I és que, segons la seva opinió, el Govern està posant en qüestió les bases de la democràcia i actuacions com les detencions d'ahir a Barcelona estan fent que molts catalans es vulguin marxar d'Espanya.

"Això m'entristeix i, com a espanyol i patriota, em preocupa tenir un Govern irresponsable ple de corruptes que està portant a la nostra democràcia al desastre", ha afirmat.

Per a Iglesias, l'essencial en aquests moments no es demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que rectifiqui, sinó que "ara el més important és la democràcia".

"Toca que el Govern, que utilitza a la Fiscalia i a les forces de seguretat per reprimir drets civils de la gent, és el que ha d'entendre que ha de seure amb la Generalitat", ha insistit.

El secretari general de Podemos s'ha reafirmat en que amb les detencions d'ahir hi haurà presos polítics a Espanya, perquè "els poden acusar d'un delicte de sedició, el que en el Codi Penal implica 15 anys de presó".

"Si Oriol Junqueras va quinze anys a la presó, què és un ¿pres comú?", Ha preguntat Iglesias, per a qui si els responsables de la Generalitat van a la presó, "hauran anat per prendre decisions polítiques".

Abans de començar el ple, el diputat de Podem i sindicalista Diego Cañamero ha entrat a l'hemicicle amb el que semblava una papereta del suposat referèndum de l'1 d'octubre.