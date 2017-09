Es curta i líquida quan es vol defensar un manament per terra, mar i aire. De fa temps que intentem convertir-nos en experts de constitucionalitat espanyola i l'ordre que se'n desprèn. Descobrim que la justícia disposa de moltes escletxes, rescloses i forats negres –lletra petita, gran i fastuosos silencis. Tornar a entendre què és l' habeas corpus. També veiem com la vida jurídica, quan parlem de política, es fonamenta en un erm replè de possibilitats.

Durant la crisi econòmica va sorgir una estirp comunicativa que desconeixíem, la dels economistes, des de llavors, s'han convertit en bèsties televisives. Encara ara, com qualsevol Neymar, les cadenes se'ls disputen. Ara n'ha sorgit una altra: la dels catedràtics constitucionalistes. Han vingut per quedar-se. Això implica que enfront de cada problema social sorgeixen nous líders de comunicació. «Algú en dirà bé, deia la meva àvia». I pel damunt de tot: la llei. De sobte i encara que es veiés a venir, descobrim que la llei està construïda amb moltes altres lleis. Sorgeix la subespècie dels politòlegs –no són metges però xerren com si fossin tocòlegs d'enquestes.

En l'època del sàtrapa de Franco es detenia gent a les manifestacions i registres i, després, la feina era per treure'ls de la presó. Una manera de desfocalitzar el problema troncal. Repressió vintage. La llei no ha d'implicar posar la Guàrdia Civil a « los pies de los caballos». Des de la dictadura que s'ha intentat netejar la seva imatge de repressors i, d'un dia per l'altre, l'Estat els llança al carrer a fer la feina bruta.

La imatge que preval és senzilla: els Mossos d'Esquadra fan feina en contra del terrorisme; la Guàrdia civil reprimeix el poble català. Més endavant deixaran anar els gossos. Estem en un relat in crescendo. Confiscar cartells i desastres semblants no és la feina ni de la Guàrdia Civil ni dels Mossos o de la Policia municipal. El carrer ocupat per la població que han de defensar. Paradoxal. Diuen: «Hem pres deu milions de paperetes» com si s'haguessin confiscat quilos de droga o una partida d'armes o de goma-2. Intervenen les finances catalanes «preventivament» i l'autonomia.

És un delicte flagrant. Els fets de setembre canviaran una mica Espanya. La llei. La llei i tot el que representa, acabarà, potser, fent caure Mariano Rajoy. La realitat, però, no implica que contingui cap veritat. Els catalans, tot i els admirables suports d'alguns bascos –el PNB, poc, ells ja han cobrat i toquen el txistulari– i alguns espanyols assenyats. Costa xerrar o escriure respecte de res quan, cada dia o hora, tot canvia. El que està passant a Catalunya és extraordinari.

L'Estat Espanyol ha sorprès, després d'aplicar la gota freda ha obert comportes. La Guàrdia Civil, militars al capdavall, han entrat a cases particulars, seus polítiques i, també, en molts organismes de la Generalitat. La tropa dorm en hotels i creuers, l'imponent Rhapsody, al port. És la llei.

Fa temps que el govern espanyol no governa d'una manera normal, que un tribunal governa Catalunya. La llei permet intervenir els drets bàsics d'una manera impune. Qui no hi estigui d'acord, que recorri. D'aquí a deu anys, algú en dirà alguna cosa. Llavors no hi haurà cap polític espanyol d'ara però el dinosaure continuarà estant al mateix lloc.

Valguin aquestes línies per solidaritzar-me amb la meva alcaldessa, Marta Madrenas, i amb tots els representats públics als quals se'ls vol arruïnar la vida.