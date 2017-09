Macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum amb 15 detinguts i 41 registres

La Guàrdia Civil va desplegar ahir una macrooperació que va colpejar durament el nucli dur i l'organització del referèndum de l'1-O amb 15 detencions, 41 escorcolls i una vintena d'investigats, a més de la confiscació de 10 milions de paperetes per votar que se sumaven als sobres amb les notificacions a les meses requisades dimarts per la Guàrdia Civil. A l'hora de tancar aquesta edició, la comitiva judicial i els membres de la Guàrdia Civil seguien a la conselleria d'Economia després d'acabar el registre perquè milers de persones continuaven concentrades a l'exterior i impedien la seva sortida. Els tres cotxes de la Guàrdia Civil que havien quedat a les portes de la conselleria van quedar destrossats, amb les rodes punxades, vidres trencats, pintades i abonyegats, i fins i tot van patir el robatori de les armes que hi havia dins.

A primera hora del matí, la Guàrdia Civil va detenir per ordre judicial 15 persones, entre elles alts càrrecs del Govern de la Generalitat pels preparatius de la consulta suspesa pel Constitucional, una operació en la qual es van escorcollar durant tot el dia els departaments d'Economia, Exteriors, Treball i Governació de la Generalitat, on es van concentrar milers de ciutadans per protestar pacíficament. Els agents van entrar a servidors, es van endur ordinadors i discos durs, entre d'altres. Els últims escorcolls van acabar a la nit i la Guàrdia Civil va necessitar un cordó policial per poder sortir.

Tot tenia l'origen en el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que a l'abril va obrir la causa arran d'una denúncia per les declaracions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal, i va ordenar a la Guàrdia Civil que investigués la veracitat de les revelacions on deia que el Govern tenia «camuflada» una partida per al referèndum. El magistrat investiga una vintena de persones pels delictes de malversació, prevaricació i desobediència per la preparació de l'1-O. L'operació la va acordar el magistrat d'ofici, sense que la Fiscalia ni la Guàrdia Civil sol·licitessin aquesta diligència, encara que la fiscalia tampoc s'hi va oposar.

El número dos de Junqueras

Entre els detinguts hi havia el número dos de la conselleria d'Economia, Josep Maria Jové. A darrera hora de la nit, Jové era a la Comandància de la Guàrdia Civil de travessera de Gràcia i va demanar l' habeas corpus, un instrument legal perquè un detingut passi directament davant del jutge de guàrdia per tal de denunciar la suposada irregularitat del seu arrest.

Quan Jové va arribar al jutjat de guàrdia, que teòricament era Instrucció 29, es va trobar que el jutge de guàrdia era el d'Instrucció 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer (el que havia ordenat la macrooperació) en substitució del del 29 per motius familiars. Per això, el seu advocat va demanar la recusació. Així, cal esperar el nomenament d'un altre jutge perquè resolgui.

A banda de Jové, altres detinguts van ser el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; Joan Ignasi Sánchez, assessor del gabinet de la consellera de Governació. També Josué Sallent Rivas, responsable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI); i Xavier Puig Farré, responsable de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat, els advocats dels quals també preveien demanar l' habeas corpus i la recusació.

També van detenir Pau Furriol i Mercedes Martínez (tots dos vinculats a una nau amb material electoral); David Franco Martos (també del CTTI); David Palancad Serrano, de l'oficina d'Afers Estrangers; i Juan Manuel Gómez, de la Conselleria d'Economia.

Alguns detinguts van anar quedant en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar i amb l'obligació de comparèixer davant del jutge quan els citin, com David Franco, David Palanques, Joan Ignasi Sánchez i el secretari general de Treball, Josep Ginesta.

En paral·lel, el Tribunal Constitucional va anul·lar els acords de la Mesa del Parlament que van permetre tramitar l'aprovació de la Llei de Referèndum i la Llei de Transitorietat Jurídica. El ple del TC també decideix aquesta setmana si pren mesures coercitives contra els membres de la Sindicatura Electoral.