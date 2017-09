Una marea de gent rebutja a Girona l'actuació de l'Estat

Una marea ciutadana va omplir ahir al vespre el centre de Girona, amb milers de persones –unes 8.000, segons l'organització– que es van manifestar per «denunciar enèrgicament l'actuació de l'aparell de l'Estat i del govern del PP» i defensar un cop més el dret a votar el proper 1 d'octubre, segons el manifest que van llegir integrants de la plataforma Girona Vota a la plaça de la Constitució.

La plaça es va començar a omplir força abans de les vuit del vespre, hora de la convocatòria, i va quedar plena a vessar. Tant, que fins i tot va haver-hi gent que ni tan sols va poder accedir-hi. A la concentració s'hi van sumar diverses entitats de la ciutat, com ara La Fal·lera Gironina, que va portar i va fer ballar els gegants durant tot el recorregut, i la colla castellera dels Xoriguers de la UdG, que va alçar un pilar exhibint un cartell a favor de la democràcia. «Avui han donat un pas més en l'estat d'excepció que estan instaurant per la porta del darrere, assaltant les seus del govern de Catalunya i dels seus legítims representants», van assenyalar en el seu manifest les representants de Girona Vota, que van demanar a tothom que acudeixi a les urnes l'1-0. Al costat dels membres de l'entitat hi havia diversos regidors de la ciutat i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va ser rebuda amb aplaudiments i obligada a pujar a l'escenari mentre onejaven les estelades i es desplegava un enorme cartell on es podia llegir la paraula Democràcia.

Acompanyats per la música de la Fal·lera, els manifestants es van dirigir tot seguit a la subdelegació del govern entre crits d'«Independència!», «Votarem!», «No tinc por!» i «Ni un pas enrere!». Pels voltants de la subdelegació es van començar a enganxar els primers cartells a favor de la independència mentre els assistents cantaven L'Estaca.

A continuació, la comitiva va seguir per la Gran Via Jaume I fins arribar a l'antiga subdelegació, que van omplir de cartells i clavells mentre els gegants continuaven ballant.



Cassolada reivindicativa

Finalment, la darrera parada de la manifestació va ser la plaça de la Independència, convertida en el centre neuràlgic de les mobilitzacions aquests dies. Allà, els assistents van ballar el «boti, boti,boti, espanyol qui no boti» i van finalitzar l'acte amb el cant d' Els Segadors mentre centenars de telèfons mòbils immortalitzaven el moment. La nit, però, encara no havia acabat. A les deu hi havia convocada una cassolada que va ressonar per diversos carrers de la ciutat.

La concentració, però, no es va limitar a Girona ciutat, sinó que milers de persones van sortir també a concentrar-se en nombroses localitats de la demarcació, com Figueres, Santa Coloma de Farners, Olot, Banyoles, Blanes, Ripoll, Begur, l'Estartit o Calonge, entre moltes altres.