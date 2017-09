Montoro comunica la intervenció total de les finances de la Generalitat

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va enviar una carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en què li comunicava la intervenció total de les finances de l'Executiu català. En la missiva, declara la «no disponibilitat de crèdits» per a noves despeses que no estiguin incloses en els annexos I i II de l'acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics del 20 de novembre del 2015, que recullen despeses de serveis bàsics, entre d'altres. Fonts del ministeri d'Hisenda van concretar ahir que aquesta no disponibilitat de crèdits suposa la retirada de la gestió d'uns 4.500 milions d'euros.

L'acord de no disponibilitat «suposarà l'emissió dels corresponents certificats de retenció de crèdit que garanteixin el compliment de l'acord», exposa Montoro en la missiva. Aquest acord també afectarà els crèdits pressupostaris corresponents a transferències procedents de la Generalitat o d'entitats públiques cap a altres entitats del sector públic.

El mateix Montoro va dir ahir que el control del pressupost de la Generalitat es mantindrà de manera indefinida, durant els mesos que calgui per garantir l'estabilitat i el compliment de la legalitat vigent. De fet, el ministre va revelar que la Intervenció General de la Generalitat havia rectificat i ha continuat aquesta setmana enviant els certificats setmanals de despeses que el vicepresident, Oriol Junqueras, va anunciar que no es tornarien a remetre.

Fonts del Departament d'Economia de la Generalitat van assegurar que una vegada que el Suprem va rebutjar la petició del Govern de suspendre cautelarment l'obligació que li havia imposat l'Estat d'informar-lo de les seves despeses, la Interventora General va decidir acatar l'ordre judicial.

Mentrestant, el Govern espanyol està buscant ara la fórmula que li permeti conèixer l'import de les nòmines dels funcionaris catalans per poder abonar-les fins i tot davant la «falta de col·laboració» de la Generalitat, va afegir Montoro. El ministeri està estudiant la informació enviada en relació amb les despeses i requerint noves dades, va prosseguir Montoro garantint que, malgrat tot, «les nòmines no estan en perill».