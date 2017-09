Puigdemont acusa l´Estat de «suspendre de facto» l´autogovern i referma el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va acusar el Govern espanyol de «suspendre de facto» l'autonomia de Catalunya i «aplicar de facto un estat d'excepció», pel que va fer una crida a respondre amb «fermesa i serenitat» acudint a votar el dia 1-O.

Puigdemont va comparèixer a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, acompanyat pels seus consellers, per llegir en to solemne una declaració institucional davant les detencions d'alts càrrecs del Govern. Cap a les 12.40 hores, després de reunir d'urgència el Govern per analitzar la situació creada per l'operació de la Guàrdia Civil, Puigdemont va denunciar que la Generalitat «ha estat objecte d'una agressió coordinada de les forces policials» de l'Estat, sense «empara legal», amb l'objectiu d'«impedir» que l'1-O se celebri el referèndum. «L'Estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d'excepció. Les llibertats estan sent suspeses i reprimides», va alertar el president.

«Condemnem i rebutgem l'actitud totalitària i antidemocràtica de l'Estat», va afirmar Puigdemont, que va considerar «il·legítima la suspensió i intervenció del Govern de Catalunya per part d'un Govern espanyol que no respecta els principis elementals de la democràcia». Segons Puigdemont, «el Govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims autoritaris i repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica».

Davant les citacions d'alcaldes com a «mesura d'intimidació», perquè declarin a la Fiscalia «sense haver comès cap delicte», una actuació del fiscal general de l'Estat que «confon la seva autoritat amb la barra lliure», unes detencions d'alts càrrecs i tècnics del Govern, uns escorcolls «indiscriminats» i unes «amenaces» a la ciutadania que vol votar l'1-O, Puigdemont va denunciar un atac a l'«estat de dret» i la «vulneració» de la carta de drets fonamentals de la Unió Europea. Davant d'aquesta situació «inacceptable en democràcia» que pretén «violentar» la convivència a Catalunya, el president va demanar una «resposta democràtica i pacífica».

El Govern, va dir, «estudiarà amb els agents econòmics, socials i cívics» de Catalunya les respostes «oportunes» davant d'aquestes «agressions i amenaces».

D'entrada, va recordar que els catalans estan convocats l'1-O «defensar la democràcia davant un règim repressiu i intimidatori» amb una «resposta massiva i cívica» en un referèndum suspès cautelarment pel TC però en el qual el Govern no es «tirarà enrere».

Fins a l'1 d'octubre, va demanar una actitud de «fermesa i serenitat, de tensió i de denúncia dels abusos i il·legalitats de l'Estat espanyol». L'1-O «sortirem de casa, portarem una papereta i la utilitzarem», va afirmar destacant que aquesta «acció de resposta democràtica ha de contrastar amb l'autoritarisme» de l'Estat. «No acceptarem un retorn a èpoques passades ni que no ens permetin decidir èpoques futures de llibertat i democràcia», va reblar.