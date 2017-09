Puigdemont fa públic el web perquè els ciutadans consultin el seu local de votació de l´1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet públic aquest dijous a través del seu compte de Twitter la pàgina web perquè els ciutadans puguin consultar el seu local de votació de l'1-O: https://onvotar.garantiespelreferendum.com. Per fer la consulta cal introduir el DNI, la data de naixement i el codi postal. Un dels punts de votació és el Departament de Treball i Afers Socials situat al Passeig Taulat de Barcelona. La llei del referèndum estableix precisament que els punts de votació s'havien de donar a conèixer a partir del 21 de setembre.





