La qualitat de l'aire de Badalona no millora des de l'informe fet de 2008 i 2009

La Guàrdia Urbana de Badalona duu a terme aquesta setmana controls de fum dels cotxes a tres emplaçaments diferents de la ciutat com a part de la campanya a aquest efecte de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Els automòbils que se sotmetin a les proves d'emissió de fum i superin els nivells permesos seran requerits perquè reparin i redueixin les emissions de partícules per millorar la qualitat de l'aire de la ciutat, segons va informar en un comunicat l'Ajuntament de Badalona, que durà a terme els controls a la rambla de Sant Joan, el carrer Antoni Bori i el carrer Torrent de Vallmajor.

Les conclusions d'un estudi elaborat durant dos mesos d'aquest any, que va ser presentat ahir, van confirmar que la qualitat de l'aire a Badalona segueix sent molt dolenta a la majoria de la ciutat, com ja havia conclòs l'estudi anterior, realitzat durant el període 2008-2009.



Contaminació «preocupant»

«Malgrat la renovació natural del parc de vehicles de la ciutat i les millores tecnològiques que s'han introduït als automòbils, els nivells de contaminació continuen sent molt preocupants en la majoria dels punts mesurats», va assegurar l'Ajuntament de la localitat.

En aquest sentit, l'ajuntament va recordar que ja han aprovat una moció en el ple, on es reclamaven mesures conjuntes a l'àrea Metropolitana de Barcelona i a la Generalitat per millorar la qualitat de l'aire de la ciutat.