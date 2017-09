El TC imposa multes d´entre 6.000 i 12.000 euros diaris als membres de la Sindicatura Electoral

El Tribunal Constitucional (TC) ha imposat multes d'entre 6.000 i 12.000 euros als membres de la Sindicatura Electoral. La decisió s'ha pres per unanimitat però tres magistrats han emès un vot concurrent que significa que, tot i estar d'acord amb la decisió final, tenen una argumentació diferent. Les sancions de 12.000 euros són per als set membres designats pel Parlament (cinc més dos suplents) per configurar la Sindicatura Electoral, i les de 6.000 euros són per als quinze síndics territorials. En la resolució, s'adverteix que les sancions es començaran a cobrar si "es persisteix en l'incompliment" just l'endemà de la publicació de l'acord al BOE. El TC també sancions amb 12.000 euros el secretari general de Vicepresidència i Economia, Jose Maria Jové (detingut dimecres per la Guàrdia Civil), i amb 6.000 euros a la cap de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars, Montserrat Vidal Roca, investigada a la mateixa causa. Aquesta és la primera vegada que, després de la reforma de la Llei del TC el 2015, s'apliquen multes a aquells que no compleixin les seves resolucions.