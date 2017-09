El TSJC prohibeix a l'AMI i l'ACM informar de l'1-0

El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa per la querella de la fiscalia contra la presidenta de l'AMI i diputada al Parlament, Neus Lloveras, i contra el president de l'ACM, Miquel Buch, per desobediència, els ha ordenat que retirin en menys de 48 hores les referències al referèndum de l'1 d'octubre que apareguin als webs de les dues entitats.

El magistrat, però, no ha acceptat altres mesures cautelars que havia demanat la fiscalia, com fixar una fiança per als dos querellats o requerir a tots els alcaldes que hi ha a Catalunya que dictin instruccions precises per impedir que es faciliti cap recurs personal o material per al referèndum, ja que això ja ho va fer la Delegació del govern espanyol a Catalunya després de la resolució del Tribunal Constitucional que va suspendre el decret de normes complementàries del referèndum.