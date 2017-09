El diputat del PDeCAT Sergi Miquel ha carregat durament aquest dijous en el Ple del Congrés contra el Govern de Mariano Rajoy i contra el PP per la seva actuació per frenar el referèndum del proper 1 d'octubre, els ha desitjat "tota la misèria política" que, al seu judici, estan "sembrant" a Catalunya i s'ha acomiadat amb un "fins mai".

Així ho ha posat de manifest durant la seva intervenció en el debat de les conclusions de la comissió d'investigació del Congrés que ha certificat el suposat ús partidista del Ministeri de l'Interior en l'etapa de Jorge Fernández Díaz.

"Amb aquestes conclusions damunt de la taula, com s'atreveixen a cridar-nos colpistes a nosaltres?. Els hi hauria de caure la cara de vergonya. No serà que a colpistes a vostès no els guanya ningú? Ja està bé de difamar", ha dit després de recordar que el PP el va fundar Manuel Fraga, que va ser ministre de Franco.

Miquel ha defensat que, mentre que el que els catalans l'única cosa que persegueixen és votar el seu futur polític, lel que s'està fent des del govern és "trencar emocionalment Catalunya d'Espanya". "Els desitjo tota la misèria política que vénen sembrant a Catalunya. Moltes gràcies i fins mai", ha conclòs.

Aquestes paraules han obligat la presidenta del Congrés, Ana Pastor, a recordar que "tots" els diputats tenen l'obligació d'atenir-se la qüestió que es debat en l'ordre del dia, i no a altres assumptes. Però, a més, ha subratllat que tots es deuen un respecte, sobretot perquè representen "tots els espanyols".

En el seu torn de paraula, el portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardá, que ha tornat aquest dijous al Ple del Congrés, del que es va absentar dimecres, no s'ha referit en cap instant a la comissió sobre Fernández Díaz.

Només ha dedicat la seva breu intervenció a demanar solidaritat i llibertat envers els 14 "companys" detinguts aquest dimecres a Barcelona i que formaven part del nucli dur de l'organització del referèndum de l'1-O. Tardà ha començat a enumerar un a un als detinguts, però abans de concloure l'ha interromput la presidenta de la Cambra baixa per aturar-lo.

Ambdues actuacions, la del PDeCAT i la d'ERC, han estat censurades pel secretari general de Ciutadans al Congrés, Miguel Gutiérrez, que ha denunciat que "alguns" decideixin abandonar l'hemicicle "només quan els interessa" i ha subratllat que no coneix a ningú que sigui detingut "per complir la llei".