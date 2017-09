Empaperen la Paeria de Lleida amb cartells a favor del referèndum

La façana del palau de la Paeria de Lleida va quedar completament empaperada amb cartells a favor del referèndum de l'1-O i també a favor del «sí» a la independència. L'acció es va dur a terme en el marc d'una nova concentració que va comptar amb una nombrosa assistència d'estudiants de la UdL i secundària així com representants de partits pel «sí» com el PDeCAT, ERC, i la Crida-CUP. Durant la concentració es van sentir crits a favor del referèndum, la independència i també es va tornar a demanar a l'alcalde Àngel Ros que cedeixi locals per poder votar l'1-O.