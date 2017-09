La Guàrdia Civil registra una impremta a Òdena

Agents de la Guàrdia Civil estan registrant aquest divendres al matí la impremta Innovapack, situada al carrer Cal Llacuna, 20-24, del polígon industrial de les Gavarreres, a Òdena.



Una de les persones que ha presenciat del registre és l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha informat de l'acció a través del seu compte de Twitter. La guàrdia civil, que és a l'empresa amb set agents de paisà, està obrint tots els embalatges, per la qual cosa se suposa que busquen urnes de cartró.





ALERTA! Estic presenciant com un escamot de la Guàrdia Civil està registrant l'impremta Innova Pack. No trobaran res però és una vergonya!! pic.twitter.com/IoR3ojMYYk — Marc Castells (@marccastells) 22 de septiembre de 2017

i segons ha explicat un treballador a Rac1, l'escorcoll podria haver estat motivat per una broma que va córrer per WhatsApp entre treballadors. El treballador Xavier Rubio ha declarat a l'emissora: "No sé com ha arribat aquesta informació a la Guàrdia Civil. Vam fer una broma fent veure que teníem material per urnes".