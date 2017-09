La Guàrdia Civil registra una impremta a Òdena

La Guàrdia Civil ha entrat aquest divendres al matí a la impremta Innovapack d'Òdena (Anoia), situada al polígon al Polígon Pla de les Gaverreres per fer-hi un escorcoll buscant material relacionat amb el referèndum. Fonts de l'empresa han explicat a l'ACN que els agents han accedit a l'empresa preguntant per urnes i paperetes, però n'han marxat poc després sense endur-se res. La Guàrdia Civil, amb deu agents i cotxes no logotipats, ha accedit a l'empresa sense cap ordre judicial i comunicant que volien fer un registre. Els responsables de l'empresa, que han permès l'entrada, els han assegurat que no han fet cap feina pel referèndum però tot i així els agents han obert igualment tots els paquets.

L'alcalde d'Igualada, Marc, Castells ha fet una piulada ha alertant que estava presenciant com un escamot de la Guàrdia Civil estava registrant l'empresa. "No trobarem res però és una vergonya", ha piulat a Twitter quan els agents eren a la impremta. A l'exterior, s'hi ha concentrat una trentena de persones.

Els agents de la Guàrdia Civil han arribat a l'empresa amb cotxes no logotipats al voltant de les nou del matí i sense ordre judicial. Així ho ha explicat el gerent de l'empresa, Llorenç Vilanova, a l'ACN, que ha dit que, tot i no portar ordre judicial, els han deixat entrar "amb la condició que no toquessin temes informàtics perquè tenim documents amb dades personals de clients i són confidencials".

Vilanova ha explicat que un cop a dins, els agents, que anaven vestits de paisà, s'han col·locat unes armilles identificatives i han començat a revisar "palet per palet". "En veure que no hi havia paperetes perquè nosaltres no fem paper sinó cartró, ens han preguntat si treballàvem amb plàstic per mirar si fèiem urnes", ha relatat el gerent d'Innovapack. El registre, segons Vilanova, ha durat al voltant d'una hora i els agents han marxat sense endur-se res.

De la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que també ha estat present al registre, ha explicat que quan l'han avisat que s'estava produint un registre a una empresa del municipi veí d'Òdena ha decidit anar-hi i presentar-se davant del sergent. "Li he preguntat si tenien ordre judicial i m'han dit que no, que estaven fent una inspecció", ha relatat Castells, qui ha assegurat que la policia "ha anat obrint palets per mirar què hi havia però no han trobat res".

El batlle ha titllat d'"autèntica vergonya" l'operatiu que està duent a terme la Guàrdia Civil i ha denunciat que "no pot ser que es pertorbi les empreses d'aquesta manera tan arbitrària". Castells creu que "hem d'intentar que la indignació de la gent es converteixi en vots l'1-O i que tothom ajudi a fer que sigui un gran dia".

A banda de l'alcalde d'Igualada, al llarg del matí desenes de persones s'han apropat fins a la impremta Innovapack. Entre elles també hi havia l'alcalde de Capellades, Aleix Auber (CUP); la diputada de Junts pel Sí al Parlament Maria Senserrich; així com també persones relacionades amb l'ACN i Òmnium.

Una broma difosa per 'Whats App'

Es dona la circumstància que aquest dijous un proveïdor d'Innovapack, l'empresa d'embalatges Proembasa (ubicada a Santa Margarida de Montbui), va enviar un palet ple de cartonatges per a cosmètica amb un paper enganxat a l'exterior on s'hi llegia: 'Material per a paperetes i urnes'. Els treballadors van fer una fotografia de la broma i la van fer circular a través de grups de 'Whats App'.

El gerent de l'empresa, Llorenç Vilanova, desconeixia l'existència d'aquesta broma i se n'ha assabentat aquest mateix divendres després que li expliquessin els treballadors.