Junqueras admet que els plans «s'han alterat»

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va denunciar un assalt a les institucions catalanes i la detenció de «bones persones», l'endemà de l'operatiu policial de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia. El també conseller d'Economia va lamentar que «la meitat» de l'equip del Departament estigui detingut, i ha mostrat «l'evidència» que la voluntat de l'Estat és «impedir la feina de l'equip». Sobre els detinguts, Junqueras va dir que són «bones persones i treballadores que intenten fer el bé». En una entrevista a Els matins de TV3, el també conseller d'Economia va dir que les últimes detencions «han alterat les condicions del joc». «Farem tot el que tinguem a l'abast i amb la màxima responsabilitat i eficàcia, però han alterat les condicions del joc», va apuntar el conseller, en referència a l'1-O. Així mateix, Junqueras va reconèixer que el Govern està «preocupat» però va asseverar que també està «absolutament compromès» per continuar la feina de la «millor manera» per fer possible el referèndum. «Hem de treballar per fer possible l'1-O en les millors condicions», va subratllar el vicepresident. Finalment, Junqueras es va mostrar convençut que part de la societat espanyola «entén» el que està passant a Catalunya i dona «suport» a les institucions catalanes.