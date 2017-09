Llibertat amb càrrecs pels sis detinguts per la Guàrdia Civil per l'1-O

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha deixat en llibertat amb càrrecs els sis detinguts per la Guàrdia Civil el passat dimecres pels preparatius del referèndum. Tots sis, els únics que han passat dues nits en dependències policials, s'han negat a declarar i han estat tota o quasi tota l'estona emmanillats. La fiscalia no ha demanat presó provisional per a ells, sinó només que compareguin setmanalment al jutjat i que siguin requerits perquè no actuïn per preparar el referèndum. El magistrat, que manté la causa secreta almenys fins el 20 d'octubre, els imputa els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics, tot i que la investigació i els escrits que portava la Guàrdia Civil dimecres incloïen també el delicte de sedició.

Les compareixences han estat molt breus, perquè tots s'han negat a declarar. La fiscalia no ha demanat presó provisional per a cap d'ells, però sí la compareixença al jutjat i el requeriment per aturar qualsevol actuació en favor del referèndum o de les anomenades estructures d'estat.

Primer han declarat els dos detinguts que no formen part del Govern, Rosa María Rodríguez Curto, cap de Serveis de la multinacional informàtica T-Systems, arrestada a Madrid, i el directiu de la Fundació PuntCat, que gestiona el domini .cat, Josep Masoliver. A continuació ha estat el torn de Josep Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda, Josué Sallent, del CTTI, Josep Maria Jové, secretari general de la Vicepresidència, i, per últim, Juan Manuel Gómez, del Cesicat. L'advocada de Salvadó ha demanat la recusació del magistrat en considerar que no és parcial.

Les declaracions han començat poc abans de les 12 i han acabat cap a dos quarts de dues. No obstant això, tots sis han estat traslladats de nou al calabós de la Ciutat de la Justícia per esperar el lliurament de la interlocutòria de llibertat, malgrat que en més d'una ocasió alguns detinguts que queden en llibertat dictada 'in voce' pel jutge han pogut marxar directament. El lliurament de les interlocutòries s'ha allargat gairebé dues hores, enmig d'una gran expectació a l'atri de la Ciutat de la Justícia, amb bona part dels consellers, el vicepresident Junqueras, familiars, amics, altres càrrecs del Govern, Joan Tardà o el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Després, els detinguts han sortit per una porta lateral on s'han trobat amb les seves famílies i ja a l'exterior, a la part de davant del complex judicial s'han trobat amb bona part del Govern, com Junqueras, i els consellers Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Raül Romeva, Meritxell Serret, a més de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i altres diputats i càrrecs. Sota una lleu pluja, enmig de càntics i amb molta emoció i abraçades, cinc dels detinguts, tots excepte la directiva de T-Systems, han estat aclamats pels manifestants concentrats a les portes.