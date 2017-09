Puigdemont reitera la voluntat de fer el referèndum de l'1-0

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va respondre ahir a les últimes detencions del Govern central publicant, a través del seu compte de Twitter, la pàgina web perquè els ciutadans puguin consultar el seu local de votació de l'1-O: http://onvotar.garantiespelreferendum.com. El president va acompanyar l'enllaç amb la pregunta «On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon».





Article a «The Guardian»

Per fer la consulta cal introduir el DNI, la data de naixement i el codi postal, i no es pot consultar la totalitat de la llista. Entre els locals de votació hi ha centres cívics de Barcelona que són equipaments municipals. També hi ha col·legis electorals habituals en les eleccions però d'altres que no ho són, com el Departament de Treball i Afers Socials situat al passeig Taulat de Barcelona, i Centres d'Atenció Primària (CAP). El Govern va fer públics els col·legis electorals just el dia que estableix la llei del referèndum, el 21 de setembre, i poques hores després de la detenció d'alts càrrecs i treballadors del Govern per l'1-O.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, van anunciar dijous passat un acord per facilitar el vot a la capital catalana però no van donar a conèixer el contingut de l'acord. Colau es va limitar a dir que no entrava en contradicció amb l'informe del secretari municipal, que avisava que cedir locals vulnera les resolucions del Tribunal Constitucional (TC). Fonts de l'Ajuntament van explicar que el consistori va traslladar al Govern la voluntat de facilitar l'1-O «sense posar en risc la institució ni els servidors públics». En aquest sentit, van apuntar que la Generalitat es va comprometre a complir aquestes premisses i que la logística de la convocatòria correspon a la Generalitat, a qui l'Ajuntament atribueix precisar el desenvolupament de l'1-O.Posteriorment, el president en una compareixença televisada va assegurar que el referèndum es farà» perquè teníem previstos plans de contingència per garantir-lo, però, sobretot, es farà perquè té el suport de la immensa majoria de la població que està farta de la prepotència i dels abusos del govern del Partit Popular». En aquest sentit, va apel·lar que la gent segueixi defensant l'1-O.Puigdemont va fer una «crida a la comunitat internacional que aboni Catalunya en la seva defensa de la democràcia i els valors europeus veritables», davant el que qualifica com una «operació anti-referèndum». Ho va fer a través d'un article publicat en el diari britànic The Guardian.