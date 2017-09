Sànchez i Cuixart, sobre la denúncia: «No tenim por. El poble de Catalunya ens dona cada dia el seu suport»

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han afirmat aquest divendres no tenir por de la denúncia per sedició presentada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que demana al jutge que investigui i identifiqui els responsables de les manifestacions per les detencions de dimecres. "No tenim cap por, estem convençuts que el que fem és en legítima defensa. Si algú vol fer veure que som delinqüents, el poble de Catalunya ens dona dia rere dia el seu suport per continuar treballant de manera tranquil·la", ha afirmat Cuixart. "No descriuen la realitat, intenten justificar la seva conclusió, que és aplicar el Codi Penal a una sèrie de persones i entitats", ha afegit Sànchez als mitjans de comunicació. Els dos dirigents han celebrat l'alliberament dels detinguts en la macrooperació de la Guàrdia Civil i han donat per acabada la protesta a les portes del TSJC.