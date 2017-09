Segon dia de mobilitzacions al carrer

Barcelona va viure ahir la segona jornada de mobilitzacions a favor del referèndum i en contra de les actuacions de l'Estat a Catalunya. Milers de persones es van concentrar a partir de les dotze del migdia al passeig de Lluís Companys de Barcelona, davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per demanar la llibertat de tots els detinguts dimecres en l'operatiu de la Guàrdia Civil contra el referèndum de l'1-O, alguns dels quals van anar essent posats en llibertat de forma gradual al llarg del dia. La mobilització havia estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. Els Mossos d'Esquadra van posar tanques davant del TSJC per evitar que s'hi acostessin els manifestants, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, en els moments de més afluència. Els manifestants van arribar carregats amb senyeres, estelades i també urnes i paperetes. Un grup de joves es va atrevir fins i tot a fer un pilar des d'on van desplegar una estelada.

Els manifestants van començar a arribar al punt de trobada una hora abans de la mobilització convocada per les entitats sobiranistes per reclamar la llibertat de tots els càrrecs detinguts dimecres en l'operatiu contra l'1-0. Les estelades es van començar a veure al mateix temps que els agents dels Mossos d'Esquadra començaven a delimitar la zona de la protesta. Entre els manifestants, de diferents orígens i edats, regnava sobretot la indignació per l'actuació del Govern espanyol, i la reivindicació de llibertat. Per això, van assegurar que no marxarien d'allà fins que es deixessin en llibertat els càrrecs i treballadors de la Generalitat detinguts.

Precisament, un dels crits més escoltats va ser «llibertat, detinguts», acompanyat dels ja clàssics «independència», «fora, fora, fora, la bandera espanyola» i altres càntics a favor del referèndum. Els manifestants també es van acostar fins al davant del TSJC amb cartells a favor del vot i de la independència i contra l'Estat espanyol i el president espanyol, Mariano Rajoy, així com també muntatges amb la imatge de Franco.

Al llarg del dia, diferents polítics i activistes van anar prenent la paraula per reivindicar la llibertat dels detinguts. Durant la seva intervenció, el president de l'ANC, Jordi Sánchez, va defensar que els detinguts «no son delinqüents» sinó persones «decents» que han treballat «incansablement» perquè Catalunya pugui votar «democràticament». Per això, va assegurar que no deixaran «ningú pel camí» i va garantir que la protesta continuarà fins que no s'alliberin totes les persones «que estan essent privades de la seva llibertat per actuar decentment a favor de la democràcia». Sánchez va assegurar que estan decidits a «no fer ni un pas enrere» de cara a l'1 d'octubre, però va fer una crida a «evitar caure en les provocacions».

Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va afirmar que el poble català «està frenant un autèntic cop d'Estat», ja que s'ha produït una suspensió automàtica de l'autonomia i les llibertats individuals i col·lectives». Cuixart va assegurar que cada dia es veu més clarament que Espanya és, «com Turquia, un estat repressor que no respecta la llibertat d'expressió».