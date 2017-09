El TSJC ordena deixar fora de línia el web de consulta dels col·legis electorals de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat deixar fora de línia la web de la consulta dels col·legis electorals de l'1-O. Les actuacions acordades en relació a aquest web han estat adoptades d'ofici per la magistrada del TSJC en coordinació amb la Fiscalia Superior de Catalunya. La pàgina la va anunciar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través d'una piulada a la xarxa social Twitter aquest dijous. El web onvotar.garantiespelreferendum.com habilita un espai en el qual cada persona pot consultar quin col·legi li ha estat designat introduint el seu DNI, la data de naixement i el districte postal del municipi on viu.

Als fonaments de dret la magistrada indica que les diligències venen a tomb de la querella interposada per la Fiscalia Superior de Catalunya, segons la qual el president de la Generalitat i la resta de membres del Govern "haurien desatès el compliment de les successives resolucions dictades pel Tribunal Constitucional (TC) en ordre a prohibir qualsevol acord o actuació que permetés la celebració del referèndum sobre autodeterminació".

També recorda que en atenció a això, el 13 de setembre va acordar com a mesures cautelars el bloqueig de dues pàgines web que "defugien" els mandats del TC, perquè informaven del contingut de la llei del referèndum i obrien un registre perquè els ciutadans que volguessin col·laborar en la convocatòria ho poguessin fer facilitant les seves dades.

A banda d'això, la magistrada relata que el president de la Generalitat va fer pública ahir l'existència d'una nova pàgina web "que informaria d'on votar el dia del referèndum". El secretari judicial, continua el relat, verifica l'enllaç i constata que en una de les pestanyes del web s'explica "com s'ha de votar" i que en una altra hi diu "on haig de votar".

Davant d'aquests fets, la magistrada disposa "adoptar les mesures tècniques oportunes" per deixar "de forma immediata fora de línia" el web, així com "deshabilitar qualsevol accés a través de les línies de dades". Per dur a terme aquesta ordre, la magistrada lliurarà l'ofici oportú al cap de la Unitat Policial Judicial de la Guàrdia Civil de la zona de Catalunya.