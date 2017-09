Twitter riu del 'vaixell Piolín' on dormen els agents per a l'1-O

Un total de quatre creuers han recalat als ports de Barcelona i Tarragona com a suport logístic al desplegament policial, entre Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia (CNP), que s'està produint a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1-O.



Aquests creuers serveixen com habitatge i suport logístic als agents dels cossos de seguretat de l'Estat. Fins aquí tot normal si no fos per la decoració d'un d'ells.



El 'Moby Dada', atracat al port de Barcelona, ha cridat l'atenció per les enormes cares dels personatges de la Warner Bros que decoren el casc del vaixell. Entre ells, Piolín, el Coyote i l'Ànec Lucas.



Aquest aspecte no ha passat desapercebut a les xarxes socials, on les bromes i els acudits no cessen.







Ni al mejor guionista de Hollywood se le ocurre utilizar un barco de Piolin y Lucas para alojar policías cuya misión es evitar un referéndum pic.twitter.com/vMQdEli9Dz — joseba permach (@jpermach) September 21, 2017

Por el dia incauto papeletas y palos de escoba. Y por la noche duermo en el barco de Piolín. Nasío pa matá. pic.twitter.com/sHMXfoJbiE — Marquès de Muriac ?? (@ratpenatman) September 20, 2017

En un giro inesperado, en vez de tanques han venido con un barco de Piolin xD #referendum1deoctubre pic.twitter.com/v3FJp6Rpml — Roberto García (@RoxSP) September 21, 2017

"Me paresió ver un lindo maderito!"

Esto de invadir Cat con un barco de Piolín es lo más marciano que ha hecho Esp en sus 3500 añs de hist pic.twitter.com/ho3BGDAixJ — Antonio Baños (@antoniobanos_) September 21, 2017

ÚLTIMA HORA:

La policia nacional dejará subir al barco de piolín a niños catalanes para jugar un ratito siempre q sus padres sean unionistas pic.twitter.com/OWLs14tGsi — Max (@Well086) September 22, 2017

Cuando se enteran que meter a toda la policía en el barco Piolín cuesta más que el referéndum. pic.twitter.com/6dN6e9JXHh — Fuminion DUI JA! (@troncomovil1996) September 21, 2017