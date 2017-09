VÍDEO | Estudiants de la UAB canten el ´Boig per tu´ a una periodista de La Sexta

Una reportera de La Sexta que realitzava connexions en directe des de la Plaça Cívica de la UAB es va veure sorpresa per la reacció pacífica dels manifestants. Després de realitzar càntics com "premsa espanyola, manipuladora" en una protesta en favor del referèndum, els concentrats van decidir declarar el seu "amor" a la periodista. I per fer-ho van decidir entonar les notes del mític 'Boig per tu' de Sau.



En el següent vídeo, el moment de la cançó i la reacció de la reportera:





I clar, a la UAB som realment collonuts. I després de tot el que ha hagut d'aguantar, hem volgut fer-li un regal curull d'amor. pic.twitter.com/ROPwbwZFhN — Arnald García (@arnaldpacino) 21 de setembre de 2017