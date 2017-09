Busquen els titulars de 40 nínxols afectats per l'ensorrament al cementiri de Montjuïc

El president de Cementiris de Barcelona, el regidor Oriol Badia, va demanar als titulars d'uns 40 nínxols afectats per l'ensorrament del passat 15 de setembre al cementiri de Montjuïc que encara no han rebut informació que es posin en contacte amb l'empresa municipal. Badia va explicar que Cementiris encara no ha aconseguit posar-se en contacte amb totes les famílies que tenen en concessió sepultures al bloc de 144 nínxols de Sant Antoni Abat/Sant Joaquim. Dels 144 nínxols afectats, 68 es van ensorrar completament (4 dels quals estaven buits), 24 es desconeix a aquestes alçades la seva afectació, 24 no van arribar a enfonsar-se i 28 es van abatre per motius de seguretat. Les tasques de recuperació, identificació i reinhumació dels difunts s'estan realitzant amb la col·laboració d'un equip d'antropòlegs que determinaran si és necessari i viable portar a terme proves d'ADN o d'altres de diferents.

Per altra banda, dos informes independents encarregats per l'Ajuntament de Barcelona a arquitectes conclouen que l'esfondrament dels nínxols era imprevisible. El problema estructural només hagués pogut ser detectat a través d'un estudi molt complet.