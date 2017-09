Detenen a Castelló un còmplice dels autors dels atemptats d'agost

La Guàrdia Civil va detenir a Vinaròs (Castelló) un marroquí de 24 anys resident a Espanya per col·laborar amb la cèl·lula gihadista responsable dels atemptats terroristes comesos el mes d'agost a Barcelona i Cambrils. L'arrestat mantenia una estreta relació amb diversos dels terroristes participants en els dos atemptats, especialment amb Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll i dinamitzador de la cèl·lula gihadista. El detingut va assistir a l'escorcoll de l'habitatge on viu, d'una furgoneta i de la carnisseria on treballa.

La Guàrdia Civil investiga la participació del detingut en el suport prestat per a l'adquisició de les substàncies que van permetre la fabricació de més de 100 quilos de TATP (triperòsid de triacetona), l'explosiu que usa l'Estats Islàmic en els seus atemptats a Europa. L'arrest va ser efectuat per agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil per la suposada col·laboració del jove amb la cèl·lula terrorista que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils els passats 17 i 18 d'agost. La investigació, que manté oberta la Guàrdia Civil, està permetent reconstruir l'activitat logística de la cèl·lula, que s'estén a les setmanes prèvies als atemptats.

La importància del material trobat després de l'explosió de l'habitatge que els terroristes disposaven a Alcanar -localitat que es troba a poc més de deu quilòmetres de Vinaròs- va requerir una ingent activitat d'amuntegament de substàncies, tant d'aquelles precursores d'explosius com d'altres que facilitessin la comissió dels atemptats.

En aquesta tasca de recol·lecció, diversos membres de la cèl·lula van comptar amb el suport de l'arrestat, que, almenys, va facilitar la seva documentació personal perquè es realitzessin compres de peròxid d'hidrogen, una substància fonamental per a la confecció de l'explosiu TATP. A més, va posar a disposició dels terroristes mitjans de locomoció amb els quals es va realitzar part del transport d'aquestes substàncies explosives.