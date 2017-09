Els Mossos garanteixen que seguiran "com fins" ara

Els Mossos d'Esquadra han garantit aquest dissabte que seguiran treballant "com fins ara" exercint les seves competències. "Continuarem treballant com fins ara: exercint les nostres competències per garantir la seguretat i l'ordre públic i estar al servei del ciutadà", han assegurat en una piulada des del seu compte oficial a Twitter. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ja ha advertit en una declaració institucional que no acceptaven el control del cos per part de l'Estat i que estaven ja estudiant la instrucció per tal de donar-hi una resposta jurídica.





Continuarem treballant com fins ara:exercint les nostres competències per garantir la seguretat i ordre públic i estar al servei del ciutadà — Mossos (@mossos) September 23, 2017