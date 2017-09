El govern i les entitats sobiranistes rebutgen amb fermesa la decisió d´Interior

Joaquim Forn, conseller d'Interior ha estat el primer membre del govern a reaccionar amb les notícies del control dels Mossos per part del Ministeri de l'Interior. Forn ha piulat rebutjant la mesura i defensant l'autogovern





Ens trobarem amb moltes adversitats. L'Estat vol intervenir la nostra autonomia, però no ens aturaran! #HolaRepúbica pic.twitter.com/7Wdodq3AA0 — Joaquim Forn (@quimforn) September 23, 2017

Ens podran prendre el comandament dels Mossos, acusar-nos de sediciosos i ofegar institucions catalanes. Però no ens silenciaran. Guanyarem! pic.twitter.com/BRZ742zYca — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) September 23, 2017

Resposta dels socialistes

Per la seva part, el president de l'ANC, Jordi Sànchez ha piulat en el mateix sentit:Romeva, en un acte a VIlanova ha acusat l'Estat d'"estar aplicant l'article 155 per la porta del darrera".Pedro Sánchez, durant un acte a Badalona ha atacat la voluntat de fer aquest referèndum al·legant que "la veritable intenció no es fer fora Mariano Rajoy si no dividir i fracturar Catalunya." Per la seva part Miquel Iceta ha assegurat que "La gent que es mobilitza aquests dies no són adversaris nostres, ni ens han de veure com a adversaris".