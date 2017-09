El Govern posa fi a la tasca dels supervisorsde l´1-O arran de les multes

La Sindicatura Electoral, òrgan clau encarregat de supervisar el referèndum de l'1-O, cedirà el relleu a «d'altres ens d'observació» a petició del Govern, que dona ja per finalitzats els seus treballs, després de les multes imposades pel Tribunal Constitucional (TC), van explicar a Efe fonts de la Generalitat.

Dijous el TC va decidir multar amb 12.000 euros diaris el número dos d'Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, i els síndics electorals de l'1-O, que segons la Llei del Referèndum havien de desenvolupar unes funcions anàlogues a les d'una Junta Electoral.

Justament ahir el govern de Carles Puigdemont va acordar destituir del seu càrrec Jové, detingut com un dels organitzadors de l'1-O, per alliberar-lo de la multa prevista pel TC, si bé formalment no pot fer el mateix amb els membres de la Sindicatura Electoral perquè van ser nomenats pel Parlament.

El Govern, van assenyalar les fonts consultades, «agraeix» a la Sindicatura Electoral de Catalunya la «finalització dels seus treballs de supervisió del referèndum» i demana els seus membres que cedeixin el testimoni a «ens públics, acadèmics i internacionals», perquè «segueixin observant el desenvolupament efectiu» de l'1-O, suspès pel TC.

També l'executiu català denuncia «l'ofensiva autoritària dels organismes politicojudicials de l'Estat espanyol contra un ens electoral escollit pel Parlament i integrat per professionals acadèmics de reconegut prestigi».



Més de dos milions de multa

Als síndics electorals, assenyalen des del Govern, se'ls volia «imposar més de dos milions d'euros de multa per seguir desenvolupant les seves funcions com a organisme independent» mentre «estan sent perseguits penalment per una querella de la Fiscalia».

Aquesta petició, han explicat fonts de la Generalitat, «ha estat atesa» per la Sindicatura Electoral, que «formalitzarà la renúncia dels seus membres avui mateix per cedir el testimoni d'observació del referèndum a d'altres ens públics i acadèmics que es comunicaran en els pròxims dies».

El Govern català segueix assumint «totes les funcions» com a administració electoral, així com la «coordinació amb d'altres institucions catalanes que seran seguides per les dues missions d'observació internacional i les desenes de visitants que ja han estat acreditats per garantir el normal funcionament del referèndum».

Segons la Generalitat, el traspàs de funcions de la Sindicatura Electoral no minva les «garanties» de l'1-O, perquè «tots els processos i mitjans que el sostenen ja han estat degudament supervisats i validats» per aquest òrgan.

El Govern oferirà assistència a les accions que la Sindicatura preveu elevar a instàncies internacionals «per la persecució judicial i la falta de garanties processals als quals el TC i la Fiscalia han sotmès» els síndics electorals.

El passat 6 de setembre, ja de matinada i després d'aprovar la llei del referèndum, el ple del Parlament va elegir, amb el rebuig de l'oposició, els cinc candidats presentats per Junts pel Sí i la CUP per comandar la Sindicatura Electoral.

Els seus cinc membres han estat: Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la UB, que ha presidit l'òrgan; Marc Marsal, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat des del febrer del 2016; l'advocada gironina Marta Alsina; Tània Verge, professora de Ciències Polítiques i Socials de la UPF; i Josep Pagès, professor de Dret Constitucional de la UAB.