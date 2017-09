El jutge deixa lliures tots els detinguts per l´1-O, entre ells Jové i Salvadó

El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va deixar en llibertat amb càrrecs tots els detinguts per participar en els preparatius del referèndum de l'1-O, entre ells els dos alts càrrecs del departament d'Economia Josep Maria Jové i Lluís Salvadó.

Després que dijous la Guàrdia Civil deixés en llibertat amb càrrecs vuit persones, ahir el jutge va alliberar les altres sis, entre elles Jové i Salvadó, de manera que les 14 persones detingudes dimecres per organitzar aquest referèndum suspès pel Tribunal Constitucional estan en llibertat provisional.

Tant a Salvadó com a Jové, tots dos part del nucli dur del departament d'Economia que dirigeix Oriol Junqueras (encara que després Jové seria cessat), el jutge els va imposar l'obligació de comparèixer setmanalment.

En un principi, el jutge imputa a tots els detinguts els delictes de malversació, desobediència i prevaricació, tot i que en les ordres de detenció la Guàrdia Civil atribuïa a alguns la sedició, castigat amb penes de fins a 15 anys de presó.

Centenars de persones es van manifestar davant la Ciutat de la Justícia des de primera hora del matí, alguns dels quals havien passat la nit al carrer, per reclamar la llibertat dels detinguts. El vicepresident Junqueras, i diversos consellers i càrrecs d'ERC es van desplaçar fins a la Ciutat de la Justícia per donar suport a Salvadó i a Jové, les defenses dels quals van sol·licitar la recusació del jutge instructor per qüestionar la seva imparcialitat, petició que resoldrà l'Audiència de Barcelona.

Es dóna el cas que el Govern català va decidir ahir destituir Jové com a secretari general del departament d'Economia, en un intent d'evitar que hagi d'afrontar la multa de 12.000 euros diaris que li va imposar el Constitucional.

Els sis detinguts que van passar ahir a disposició judicial es van acollir al seu dret a no declarar davant el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Van estar tota o quasi tota l'estona emmanillats per decisió del jutge al·legant els protocols policials i motius de seguretat. Així, no van contestar, per tant, ni les preguntes de la Fiscalia ni les del propi jutge instructor, que manté la causa sota secret de sumar almenys fins el pròxim 20 d'octubre,

Després de comparèixer davant del jutge, van quedar lliures amb l'obligació de presentar-se setmanalment al jutjat, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de serveis de T-Systems, i Pep Masoliver, director de l'àrea d'informació de la fundació Punt.cat. També van quedar en la mateixa situació el responsable d'Estratègia i Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, i el treballador del Consorci d'Administració Oberta Juan Manuel Gómez.



El cessament de Josep M. Jové

El Govern va acordar ahir destituir del seu càrrec el secretari general de Vicepresidència i Economia per alliberar-lo de la multa prevista pel TC de12.000 euros diaris a ell i als cinc membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya (els quals també van renunciar), aplicant per primera vegada la reforma legislativa que li permet imposar sancions a alts càrrecs.

El Govern va prendre la decisió en una reunió extraordinària celebrada al matí aprovant un decret amb un únic article, en el qual es comunicava el cessament de Jové, a qui se li van agrair els «serveis prestats» i la «lleialtat». El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va argumentar que el TC instava Jové a «realitzar una sèrie d'accions en menys de 24 hores» malgrat que seguia «detingut i no les pot fer». Segons el seu parer representava un «despropòsit absolut» i «sense precedents» i, per això es va decretar el seu cessament «des d'un reconeixement i un agraïment profund», va relatar.

Segons Turull, algunes de les funcions que tenia assignades Jové «se les pot quedar» Junqueras , encara que també pot «delegar» altres competències «per garantir que funcioni la conselleria».

D'altra banda, el cessament de Jové no el lliurarà automàticament de la multa. El TC ha d'estudiar l'actuació de cadascun dels multats abans de decidir si han complert i quan les seves resolucions, i en funció d'això comptabilitzarà, passades les setmanes immediates a l'1 d'octubre, si ha de cobrar-los Hisenda i quant.