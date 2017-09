Els líders de l'ANC i Òmnium «no tenen por» i criden a la mobilització permanent

Els líders de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van assegurar «no tenir por», malgrat ser assenyalats per la Fiscalia en la denúncia per sedició i van fer una crida a la «mobilització permanent i pacífica».

En la seva intervenció davant la multitud de persones que es concentraven davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va quedar desconvocada ja ahir després de l'alliberament dels últims detinguts, Sànchez va criticar que la denúncia «no té l'objectiu de descriure una realitat, sinó justificar una conclusió: volen aplicar el Codi Penal i condemnar per sedició les entitats i persones que creuen que són elements que porten a la mobilització». «Com hem dit, no tenim por. No és un problema personal davant el qual nosaltres hàgim de témer res. Les urnes mai generen tumults ni són problemes», va afegir el president de l'Assemblea.

De la seva banda, Cuixart va dir «tenir la consciència tranquil·la, perquè no estem cometent cap delicte». «No tenim cap por perquè estem convençuts que el que fem és en legitima defensa, des de la serenitat». «La Fiscalia ens acusa d'una cosa que té raó, la d'incitar la mobilització permanent. Doncs té raó, senyor fiscal: catalans, mobilització permanent en defensa de Catalunya! Mobilització permanent, democràtica i pacífica», va exclamar Cuixart.