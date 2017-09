Millo adverteix els directors d´institut amb responsabilitats penals si obren l´1-O

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va avisar als directors d'instituts que no poden permetre actes vinculants amb el referèndum de l'1-O i els adverteix que podrien incórrer en responsabilitats «penals» si ho fan. Ho va fer en una carta dirigida als directors dels instituts d'educació secundària, on diu que és el «deure» dels poders públics complir amb les resolucions del Tribunal Constitucional (TC), que recorda que va suspendre tant la llei del referèndum com la convocatòria d'aquest.

Per això, va dir als directors que no poden portar a terme cap actuació, ni que sigui de forma «tàcita», que permeti l'ús dels edificis per a l'1-O i va alertar que fer-ho podria incórrer en delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públic. Va afegir que el compliment d'eventuals instruccions dictades per qualsevol autoritat política o administrativa «no els eximiria» d'aquestes responsabilitats.

Per la seva banda el Departament d'Ensenyament va assegurar que «no s'ha donat ni es donarà cap instrucció a les direccions dels centres educatius de Catalunya perquè cedeixin les claus o els codis d'accés als edificis per a la realització del referèndum de l'1 d'octubre, atès que el Govern de Catalunya hi té l'entrada garantida. Per tot això, el referèndum que organitza el Govern de Catalunya el dia 1 d'octubre, no posarà en risc cap dels seus directors ni cap altre funcionari». En aquest sentit, la conselleria va acusar el delegat d'amenaçar i coaccionar els funcionaris.

La carta de Millo comença enumerant les resolucions del TC mitjançant les quals «es declaren contràries a l'ordre constitucional» les resolucions i acords del Parlament sobre el referèndum. Davant d'això, va recordar als directors «la importància que des del centre que dirigeix no s'adoptin acords o es portin a terme actuacions que poguessin contravenir les resolucions del TC, tals com permetre la utilització del centre docent per a la promoció o realització d'actes vinculats amb la celebració de la consulta contrària a l'ordre constitucional».



Dastis porta el procés a l'ONU

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va iniciar el seu discurs dijous al debat anual de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York amb un missatge sobre el respecte a la Constitució i es va referir a Espanya com «una societat lliure i oberta».