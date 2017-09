On votar pel referèndum de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dissabte al matí amb una piulada a Twitter una nova pàgina web on consultar els col·legis i les meses de l'1-O. "No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre", ha escrit des del seu compte l'endemà que el TSJC ordenés deixar fora de línia la que estava activa des de dijous.

Carles Puigdemont

?@KRLS

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://gateway.ipfs.io/ipns/QmZxWEBJBVkGDGaKdYPQUXX4KC5TCWbvuR4iYZrTML8XCR ? #1Oct

8:49 AM - Sep 23, 2017

El nou enllaç que ha difós Puigdemont és https://gateway.ipfs.io/ipns/QmZxWEBJBVkGDGaKdYPQUXX4KC5TCWbvuR4iYZrTML8XCR/ mentre que la que va arrencar dijous era onvotar.garantiespelreferendum.com

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar aquest divendres deixar fora de línia la web inicial en una decisió adoptada d'ofici per la magistrada del TSJC en coordinació amb la Fiscalia Superior de Catalunya.

Puigdemont, convençut que es podrà votar

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va mostrar anit convençut que el referèndum de l'1 d'octubre es farà perquè hi ha previstos «plans de contingència» per garantir-lo però, sobretot, perquè té el suport de la «immensa majoria de la població, que està farta de la prepotència i dels abusos del govern del PP». Així ho va manifestar en un missatge difós per a les xarxes socials després de la detenció d'alts càrrecs i treballadors del Govern per l'1-O.

«Ja no és una qüestió de decidir un vincle polític amb l'Estat sinó de si volem viure en un règim plenament democràtic que respecti les llibertats», va afirmar. D'altra banda, el cap de l'executiu català va assegurar que el Govern «se sent fort» i preparat per afrontar els «embats que vindran». «Ens sentim cada vegada més recolzats per l'actiu més important que té el poble de Catalunya: la seva gent», va concloure.