Puigdemont anuncia un nou enllaç per consultar els locals de votació

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dissabte al matí amb una piulada a Twitter una nova pàgina web on consultar els col·legis i les meses de l'1-O. "No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre", ha escrit des del seu compte l'endemà que el TSJC ordenés deixar fora de línia la que estava activa des de dijous.





El nou enllaç que ha difós Puigdemont és https://gateway.ipfs.io/ipns/QmZxWEBJBVkGDGaKdYPQUXX4KC5TCWbvuR4iYZrTML8XCR/ mentre que la que va arrencar dijous era onvotar.garantiespelreferendum.comEl Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar aquest divendres deixar fora de línia la web inicial en una decisió adoptada d'ofici per la magistrada del TSJC en coordinació amb la Fiscalia Superior de Catalunya.