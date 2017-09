Qui és el coronel que dirigirà els Mossos

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos coordinarà les actuacions policials relacionades amb el referèndum de l'1-O, segons han confirmat fonts del Ministeri de l'Interior. De los Cobos, que és director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat (ESS), ha estat nomenat aquest migdia per la Fiscalia com a "director tècnic" per coordinar Mossos d'Esquadra, policia espanyola i Guàrdia Civil per intentar impedir la celebració del referèndum, després de la reunió celebrada a la Fiscalia amb els responsables dels comandaments policials.

La decisió ha estat presa pel fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que l'ha comunicat a tots els comandaments policials i se sustenta en l'article 46 de la Llei de Forces i Cossos de Seguretat on es contempla que "en una actuació concreta que concorrin simultàniament membres de les forces de seguretat de l'Estat i de la policia autonòmica, seran els comandaments dels primers el que assumeixin la direcció de l'operació".

Diego Pérez de los Cobos Orihuela, de 53 anys, és coronel de la Guàrdia Civil, diplomat d'Estat Major i ocupa el lloc de director del gabinet de coordinació i estudis de la secretaria d'Estat de Seguretat. Segons detalla Interior, el citat òrgan és el gabinet tècnic de la secretaria d'Estat de Seguretat amb funcions com "desenvolupar els plans directors i operatius en matèria de seguretat ciutadana, coordinant l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en aquest àmbit, així com d'aquests amb les policies autonòmiques i locals". "L'exercici d'aquest càrrec l'obliga a mantenir una fluida interlocució amb les policies autonòmiques; no en va, és un dels quatre representants del Ministeri de l'Interior a la Junta de Seguretat de Catalunya, òrgan de coordinació policial entre ambdues administracions", han recordat des del ministeri encapçalat per Juan Ignacio Zoido.



Més d'11 anys a Interior

Paral·lelament, el Ministeri assenyala que el coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos porta treballant a Interior des de fa més d'11 anys. El juliol del 2006 es va incorporar com a assessor al gabinet del llavors ministre, Alfredo Pérez Rubalcaba, i, posteriorment, el juliol del 2011, va ser designat per al lloc que actualment ocupa, mantenint-se durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz i en l'actual de Juan Ignacio Zoido.