Rajoy avisa independentistes que insistir només provoca "ridícul" i "tensió"

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha advertit avui que mantenir la intenció de celebrar el referèndum sobiranista només provoca "ridícul" i una "tensió innecessària a la societat", i per això ha demanat als seus promotors que reconeguin d'una vegada públicament que la consulta no es farà.

"El més sensat, el més raonable i el més democràtic és parar; diguin que no hi ha el referèndum que saben que no es farà", ha dit Rajoy als responsables de la Generalitat, i ha subratllat que "en mans dels qui han posat en marxa aquesta dinàmica està "la tornada a la normalitat, a la tranquil·litat i a la llei".