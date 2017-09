Sedició i croquetes

Tot problema és susceptible d'empitjorar. Aquesta setmana un tertulià català negava el caràcter autoritari del Govern espanyol amb l'argument que, si ho fos, no permetria les grans concentracions de manifestants contra els escorcolls i les detencions de dimecres. Obviava el fet que els encarregats de l'ordre públic són els Mossos d'Esquadra, i aquests van actuar sota el principi de no empitjorar les coses. Però no cal patir: aviat sabrem si el tertulià tenia raó.

El Ministeri de l'Interior ha notificat que envia a Catalunya noves unitats de policies i guàrdies civils, en teoria per «reforçar» els Mossos, reforç que ni aquests ni la Generalitat no han demanat. Aquests efectius es dedicaran a vigilar l'espai públic i mantenir l'ordre, és a dir, que podran dissoldre manifestacions i concentracions si els sembla convenient. I els podria semblar convenient molt sovint, atès que el seu govern considera «tumultuàries» les concentracions d'aquests dies. «Tumultuària» és una paraula que apareix al Codi Penal en la descripció del delicte de sedició. Als detinguts de dimecres, la Guàrdia Civil els deia que se'ls acusava de sedició, si bé davant del jutge l'imputació desapareixia. Ahir la fiscalia general va presentar a l'Audiència Nacional una denúncia per sedició contra les concentracions; no assenyala a ningú en concret, però afirma que s'ha comès el delicte i que se n'han d'investigar els autors. La sedició es castiga amb penes de fins a quinze anys de presó: poca broma. El desplegament de les policies estatals, l'estimació de «tumultuàries» i la denúncia fiscal per sedició constitueixen junts un avís per a navegants: sortir al carrer a protestar es pot convertir en un esport de risc legal. Estil autoritari? No, home, i ara!

Així estan les coses. Durant el franquisme, el moviment democràtic (il·legal i clandestí) inventava excuses per camuflar les seves activitats, sovint en locals d'Església. «Si ve la policia, estem fent un curset de poesia catalana», deia un organitzador mentre repartia fulls amb el text de La vaca cega. Si entrava la policia no servia de res, perquè no preguntaven: detenien, empenyien i, si de cas, repartien. Reunir-se per parlar d'un referèndum suspès és delicte de sedició? Caldrà repartir novament còpies de La vaca cega? O receptes de croquetes! Se'n recorden? El 2013 el hashtag #viacatalana va tenir problemes i la gent va canviar-lo per #croquetes, una idea de Jordi Basté. A l'octubre, concurs de croquetes.