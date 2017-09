La UdG surt al carrer per «defensar la democràcia»

Estudiants, professors i personal de la Universitat de Girona es van manifestar ahir al migdia de forma massiva a la ciutat de Girona «per la defensa de la democràcia i el dret a decidir». Procedents dels diferents campus de la UdG, van omplir la plaça de Sant Domènec, on hi ha el rectorat de la Universitat. Des d'allà van iniciar una marxa que va passar per les escales de la Catedral i que va finalitzar a la seu de la Generalitat. Durant les prop de dues hores de concentració i manifestació es van cridar lemes com «independència», «volem votar» o «els carrers seran sempre nostres».

El coordinador del Consell d'Estudiants, Pau Parals, va denunciar els escorcolls i les detencions de la Guàrdia Civil de dimecres, entenent que són una «greu violació» dels drets per part de l'Estat espanyol. El text, que va aconseguir més de 3.000 suports, exigia que el govern del PP «abandoni la repressió» i iniciï un procés de diàleg amb la Generalitat, tot avisant que la mobilització d'ahir no seria l'única i que, si les coses no canvien, tornaran a sortir al carrer. Per la seva banda, el rector de la UdG, Sergi Bonet, també va fer esment als atacs de l'Estat espanyol i va realitzar una crida a anar a votar a l'1-O tot dient: «No som aquí per defensar la República, aquesta ens l'hem de guanyar democràticament i pacífica el proper 1 d'octubre». El públic el va respondre amb una forta ovació i amb crits de «votarem, votarem». Aquesta no era la primera vegada que el rector de la UdG es posicionava a favor de la independència.

Mural a la Catedral

La manifestació va continuar per la Catedral de Girona, on els assistents es van concentrar de nou a les escales i van cantar Els Segadors. També van desplegar una gran estelada i un mural fet amb 600 folis en blanc i negre on es podien veure les cares de Mariano Rajoy, Soraya Sánez de Santamaría i Felip VI on es podia llegir: L'1-0 fes-los fora.

El recorregut va finalitzar al pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat a Girona, on es van llegir de nou els manifestos i es van tornar a sentir crits d'«independència» i «No esteu sols». En representació del govern hi havia Pere Saló, responsable de Territori i Sostenibilitat, que va agrair el suport de la comunicat educativa i va mostrar el seu convenciment que el proper 1 d'octubre es podrà votar. A la tarda es va organitzar una paellada popular i també debats sobre el referèndum i la futura república.