Alberto Garzón acusa PP, Cs i PSOE de llançar gasolina al foc de l'1 d'octubre

El coordinador federal d'Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, va acusar ahir el Govern i el «bloc reaccionari» format pel PP i Ciutadans, amb el PSOE d'Andalusia, de tirar més gasolina al foc i de ser «uns irresponsables i uns maldestres» davant la «gravíssima» de Catalunya.

En la seva intervenció davant la Coordinadora Federal d'IU, Garzón va criticar que el Govern i els partits que li donen suport «són incapaços de comprendre que el que està succeint a Catalunya és un problema polític que requereix solucions polítiques».

Els va acusar d'irresponsables per estar polaritzant la situació i portant-la a «un estadi de repressió probablement inèdit en societats democràtiques». Va recordar, a més, que aquesta setmana el Congrés ha rebutjat una proposició no de llei de Ciutadans en suport al Govern en la seva defensa de l'Estat de dret. «El Congrés, presumpta seu de la sobirania nacional, va votar en contra de l'actitud del bloc reaccionari», va recalcar Garzón, per a qui aquesta votació «és molt rellevant, perquè no tota Espanya està sufragant i autoritzant la posició autoritària del Govern de Rajoy».

El líder d'IU va insistir també en què el conflicte ja no és només de Catalunya, sinó del conjunt de l'Estat. «És un problema de les societats democràtiques», va dir. Va alertar que es tracta d'una repressió dels drets civils que «es pot tornar contra qualsevol altra força política que no agradi al bloc reaccionari», però va destacar que davant seu hi ha un altre bloc, el «democràtic» i «heterogeni», que defensa la necessitat d'una solució dialogada i pactada, que pot incloure un referèndum, i la denúncia de «la repressió i l'autoritarisme» del Govern de Rajoy.