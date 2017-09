Banderas: «De vegades, sembla una pel·lícula de Berlanga»

L'actor, director i productor de cinema Antonio Banderas, que acaba de rebre el Premi Nacional de Cinematografia, va dir ahir al Festival de Cinema de Sant Sebastià que la situació que es viu a Catalunya amb la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre «de vegades sembla una pel·lícula de Berlanga».



«Votar no és l'únic»

«Votar, lògicament, és un dels grans preceptes de la democràcia, però no és l'únic punt, hi ha altres coses –va dir Banderas–, com el respecte a l'estat de Dret; algú podria plantejar votacions ridícules, com eliminar els que no són de la nostra raça i algú en diria democràcia. Però no».

«Votar és important però no és l'únic, la democràcia està formada per moltes altres branques i això ho hem de fer entendre», va resumir l'actor en la seva intervenció.

Durant el seu discurs de recollida del Premi Nacional de Cinematografia, l'actor va manifestar que la paraula «nacional» que defineix el guardó era «la clau que el premi soni seriós, contundent i institucional».

En resposta als periodistes que l'esperaven al final de l'acte, Antonio Banderes va comentar que «això de Catalunya s'ha convertit en un animal estrany, difícil d'observar», per la qual cosa va opinar que, «de vegades, sembla una pel·lícula de Berlanga».

«He crescut en aquest país i crec que es van fer les coses molt bé en aquell moment (...). I allò va acabar amb una mena d'obra d'art que és la Constitució espanyola, que es va aprovar amb els vots dels espanyols. Han passat moltes coses en el trajecte, però cal mirar-ho en positiu», va assenyalar l'actor.

I va concloure amb una metàfora: «Això és com els àrbitres de futbol: qui treu la targeta, l'àrbitre o el que ha donat la puntada de peu».