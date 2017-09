Blanes dedica una marató d'actes al referèndum

Blanes va viure ahir una jornada «lúdica i festiva», amb activitats organitzades per Súmate i l'ANC i el col·lectiu que forma part de la Taula de Forces Polítiques i Socials, amb el referèndum de l'1-O com a nexe d'unió.

En aquest context, el passeig de Mar va acollir una marató d'actes que es van allargar fins gairebé la mitjanit, segons van informar fonts municipals. La intensa jornada va arrencar a dos quarts de deu del matí amb una marxa popular, la «Caminada del Sí», amb sortida i arribada des del passeig Cortils i Vieta. Més de 400 de participants van cobrir un recorregut de set quilòmetres a peu. Hi havia gent de totes les edats: petits i grans, famílies i grups d'amics, informa l'Ajuntament. Un dels objectius de la jornada consistia en «poder contrastar opinions i resoldre dubtes de tothom» sobre el referèndum. D'aquesta manera, hi va haver parlaments de diversos expertes, des de científics i juristes fins a senadors i diputades, passant per representants d'entitats socials i solidàries, i altres col·lectius. Van intervenir, entre d'altres, Josep Castelltort, ecòleg i biòleg; Manuel Bueno, jurista de Súmate; Conxita Àvila, membre de la sectorial d'Universitats i Recerca per la Independència; Tasio Pulido i Joan Rius, representants de Blanes Solidari i Stop Mare Nostrum respectivament i Elisenda Pérez, senadora.