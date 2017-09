La CUP considera que cal anar a «una vaga general el 3 d'octubre»

La CUP va advocar ahir de forma clara per convocar «una vaga general a Catalunya el 3 d'octubre» en defensa de «la nova república catalana» i de «la democràcia», per deixar enrere, van dir els seus diputats, «aquest estat d'excepció encobert que ja patim».

En l'acte central de la CUP de la seva campanya a favor del «sí» a la independència l'1-O, realitzat a la plaça de la Plana de Badalona davant d'un miler de persones, la portaveu de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, va criticar la reacció de l'Estat espanyol contra la convocatòria del referèndum. Segons Gabriel, «per construir la nova república anem a una vaga general el dia 3 d'octubre», i la també diputada Mireia Boya va precisar que si aquesta vaga es proposa per al dia 3 «és perquè potser el dia 2 estiguem encara de ressaca celebrant la victòria». «En aquest país –va dir– hem decidit clamar de nou per la llibertat i la fraternitat i és que, quan es nega la paraula d'un poble, aquest es converteix en una massa emmordassada que busca la llibertat, la justícia i els drets democràtics». «Som conscients del que és un cop d'estat i perdre una guerra, però hem decidit que aquesta guerra la volem guanyar» perquè «tenim ganes de superar la por de forma col·lectiva, construint un nou país sobre bases de respecte i solidaritat», va afegir.

Gabriel va subratllar que «la lluita pels drets bàsics s'estén» i va molt més enllà que les institucions o els partits, «i això ho veiem en la solidaritat expressada als últims dies pels estibadors portuaris, els bombers, els estudiants universitaris i els pagesos que avancen des de molts punts de Catalunya amb els seus tractors».

Boya, per la seva banda, va advertir «al Govern del PP i a la seva fiscalia» que «si creuen que posant un comandament militar feixista a sobre dels Mossos ens venceran, els diem que són uns il·lusos, ja que aquest poble vol aconseguir la plena sobirania».

Segons aquesta diputada de la CUP, ara mateix ja no hi ha cap possibilitat de pacte ni diàleg: «No dialoguem amb la repressió, amb els que ens detenen per motius polítics i escorcollen locals i fàbriques, ni amb els que intervenen les finances de la Generalitat o els Mossos», va assegurar Boya.