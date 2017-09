El Govern denuncia els "abusos" de l'Estat en l'accés a Internet a Europa

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha enviat una carta al comissari europeu del mercat únic digital, Andrus Ansip, per denunciar "els abusos i la censura de l'Estat en matèria d'accés a Internet", segons ell mateix ha informat a través de Twitter, on adjunta la missiva. Puigneró defensa que l'Estat està infringint el marc legal europeu relatiu a les telecomunicacions en un context de "repressió il·legal de les institucions d'autonomia catalanes".

En concret, detalla l'ordre judicial perquè la Fundació puntCAT bloquegi tots els dominis que facin referència a l'1-O i la detenció del seu director per bloquejar les webs per saber on votar al referèndum. També apunta les ordres que han rebut en aquest sentit els principals operadors de telecomunicacions. El secretari demana al comissari que faci visible el que està passant i que la CE exerceixi la seva funció "d'últim guardià de l'Internet obert i lliure".