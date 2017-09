L'ANC i Òmnium reparteixen un milió de paperetes oficials de l'1-O

L´Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han repartit un milió de paperetes oficials de votació del referèndum de l´1 d´octubre a Barcelona. Amb l´ajuda dels estudiants que es manifestaven a l´UB, les entitats han començat per repartir més de 100.000 butlletes a la plaça de la Universitat, on celebraven la ´Marató per la Democràcia´.

Simultàniament, activistes i estudiants han distribuït la resta a diferents places dels districtes de la ciutat, per fer així que més d´un milió de ciutadans pugui portar la papereta de casa l´1-O quan vagin a votar. I és que les butlletes, que han aparegut al paranimf de la UB mentre les entitats parlaven, estan impreses amb el disseny oficial del Govern i, per tant, són vàlides per a votar.

Els presidents de l´ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, han cridat a la participació massiva i han aprofitat per demanar que es mantinguin les mobilitzacions sense incidents i que "no es caigui en les provocacions" encara que es detingui el Govern o els líders de les entitats.