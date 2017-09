L'Audiència d'Osca rebutja l'escrit del Museu de Lleida sobre la devolució dels béns de Sixena

L'Audiència Provincial d'Osca no ha admès l'escrit que el Consorci del Museu de Lleida va presentar en la seva apel·lació sobre la devolució del tresor artístic el Monestir de Sixena, sobre el qual hi ha un litigi.

El Consorci del Museu de Lleida pretenia que l'Audiència, abans de dictar sentència resolent els recursos d'apel·lació pendents, declarés la nul·litat de totes les actuacions retornant el procés al Jutjat per començar de nou, segons va informar ahir l'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español.

La resposta de l'Audiència aragonesa, tanmateix, va ser la de no admetre a tràmit l'escrit. Segons va indicar en la seva resolució l'òrgan judicial, en personar-se el Consorci del Museu de Lleida en l'esmentada apel·lació com a part merament coadjuvant, «el Museu de Lleida pel seu compte que no va haver de ser cridat al plet, de manera que ha d'acceptar el procés en la fase on està, sense que l'Audiència apreciï que hagi cap nul·litat per no haver-se demandat al Museu de Lleida».