Els Mossos, a les ordres de l´Estat

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ordenava ahir que el Ministeri de l'Interior, a través de la Secretaria d'Estat, assumeixi la coordinació de totes les actuacions de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional per impedir el referèndum de l'1 d'octubre. Després de conèixer-se aquesta decisió, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, en una declaració institucional, assegurava que els Mossos d'Esquadra, a través del major Josep Lluís Trapero, han expressat «la voluntat del cos de no acceptar la coordinació del representant de l'Estat espanyol» amb la resta de forces de seguretat. Hores després, transcendia que el major va enviar una nota interna als agents en la qual informava que la Secretaria d'Estat és «l'encarregada de coordinar els dispositius per impedir el referèndum».

De fet, Forn avançava que els serveis jurídics del Govern estudien la instrucció donada als Mossos «per donar una resposta jurídica». Des del Govern català, va dir, «no acceptem aquesta ingerència de l'Estat perquè se salta tots els òrgans que el marc jurídic actual disposa per coordinar la seguretat de Catalunya», i va denunciar la intenció del Govern espanyol d'intervenir els Mossos d'Esquadra «tal com s'ha fet amb les finances de la Generalitat de Catalunya».



Reunió amb alts comandaments

L'ordre del fiscal superior de Catalunya arribava transcorregudes amb prou feines 24 hores de la comunicació del Ministeri de l'Interior a les autoritats catalanes del trasllat de policies nacionals i guàrdies civils per mantenir l'ordre públic en suport dels Mossos. Ahir, en una reunió amb els alts comandaments dels tres cossos, el fiscal superior transmetia la decisió que les actuacions per impedir la celebració del referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional, siguin coordinades pel gabinet de coordinació de la Secretaria d'Estat de Seguretat La instrucció emesa no suposa, insisteixen fonts ministerials, retirar cap competència a la policia autonòmica catalana, sinó que es tracta d'establir un mecanisme de coordinació semblant, «en allò essencial», al que es va engegar amb motiu de les actuacions policials posteriors a l'atemptat de Barcelona i Cambrils. El text de la instrucció exposa que, en vista dels últims «esdeveniments esdevinguts» a Catalunya, la coordinació dels dispositius sigui exercida per la Secretaria d'Estat sota la direcció «personal» del fiscal Superior. La instrucció faculta al comandament d'Interior a «convocar i dirigir» les reunions de planificació i coordinació que calguin. El responsable de coordinació haurà de donar explicacions del resultat de les reunions a la Fiscalia. No obstant això, tot just va transcendir a la llum pública aquesta ordre, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, va reaccionar des del seu compte de Twitter: «Ens trobem amb moltes adversitats. L'Estat vol intervenir la nostra autonomia, però no ens pararan».

En l'escrit, el fiscal en cap designa, en virtut de l'article 46 de la llei de forces i cossos de seguretat, Diego Pérez de los Cobos, el director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat i coronel de la Guàrdia Civil, responsable de coordinar tots els cossos. I el faculta «per convocar i dirigir les reunions de planificació i coordinació necessàries de l'esmentat dispositiu amb els responsables autonòmics de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, havent de donar explicacions del resultat d'aquestes a la meva autoritat».

Amb aquesta mateixa finalitat, Pérez de los Cobos designarà d'altres membres del seu gabinet per a les reunions de coordinació entre els tres cossos que podrien celebrar-se a cada província. Del resultat de totes elles n'informarà directament al fiscal en cap de Catalunya.