Rajoy demana a Puigdemont que acabi amb el «ridícul i la tensió innecessària»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que el Govern i Carles Puigdemont ja saben que l'estat de dret ja «ha impedit» el referèndum de l'1-O. «No hi pot haver un referèndum sense organització i junta electoral. Podrà haver-hi una altra cosa», va constatar Rajoy, que va demanar que s'acabi ja amb el «ridícul i la tensió innecessària» que s'està vivint a Catalunya. «Han d'acabar amb les coaccions als mitjans que no pensen com ells, amb la manipulació dels nens i amb l'intent d'impedir la feina de la policia», va dir el president espanyol, que va criticar les manifestacions davant els tribunals per «esporuguir» els jutges. En concret es va referir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. «En democràcia no és de rebut que qui presideixi el Parlament es manifesti davant la més alta instància judicial», va dir.

En una reunió a Palma de presidents provincials del PP, Rajoy va insistir que l'1 d'octubre no hi haurà referèndum, i va subratllar que els seus organitzadors «ho saben». «Ho sabien des de fa molt de temps, ho sabien perquè jo els ho vaig dir, però ni tan sols això era necessari. Avui saben que l'estat de dret ja va impedir el referèndum i tot i així insisteixen», va apuntar. El president espanyol va remarcar que divendres va dimitir la Sindicatura Electoral per no pagar les multes imposades pel TC, i va constatar que «no hi pot haver un referèndum sense organització i sense junta electoral».

Per tot plegat, va apel·lar al sentit comú i va considerar que «el més sensat, el més raonable i democràtic és aturar-ho, dir que no hi ha referèndum, que saben que no hi haurà referèndum». En aquest sentit, va instar a acabar amb «els assetjaments» als alcaldes i regidors contraris a l'1-O i també amb les manifestacions davant dels jutjats «per esporuguir» els jutges, fent especial èmfasi aquí en la participació en les mateixes de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

També va parlar de «coaccions als mitjans que no pensen com ells» i de «manipulació» dels nens, i va advertir que tot plegat «només provoca el ridícul i una tensió innecessària a la societat». «Deixin d'assetjar la gent i tornin al camí de la llei i de la convivència perquè aquesta deriva radical l'únic que fa és fer mal als catalans i a la resta d'espanyols», va continuar.



«Democràcia amable i tolerant»

I és que, segons Rajoy, a Espanya es pot gaudir d'una «democràcia amable i tolerant», que empara tothom, també els independentistes. Però va afegir que l'únic que no empara és «el delicte, la desobediència i l'abús». «Espanya és una democràcia admirable, una de les societats més tolerants d'Europa i no ens fa por la pluralitat», va continuar Rajoy, que va remarcar que a l'Estat es pot pensar el que es vulgui, es pot votar el que es vulgui i es pot parlar l'idioma que es vulgui. «Es pot ser independentista i fins i tot antisistema. Tot això ho empara la democràcia espanyola», va reblar. Rajoy va recordar que la llibertat d'expressió empara fins i tot «ximpleries» com que un portaveu al Congrés digui que a Espanya hi ha presos polítics, una afirmació que va titllar de «falsedat».

En aquest sentit, el president espanyol va presentar la llei com l'instrument per garantir la convivència en llibertat, i va indicar que «és l'expressió de la voluntat popular, no una imposició arbitrària d'un poder aliè a la gent». Davant d'aquest «cop a la legalitat», va dir que està en mans d'aquells que han posat en marxa aquesta dinàmica el fet de poder tornar a la «normalitat, a la tranquil·litat, a la llei i a la política de veritat, no a la política contra la llei». Rajoy va defensar que tot i que alguns diguin que s'ha de deixar de parlar de la llei i fer política, els dos termes no són incompatibles, perquè «la política cal fer-la dintre de la llei». «I quan es burla la llei, es trepitja o un se la salta estem instal·lats en la injustícia, l'arbitrarietat i la privació dels drets dels altres», va sentenciar.