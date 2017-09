Sánchez promet «obligar» Rajoy a buscar una solució pactada per a Catalunya

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va dir ahir que els socialistes «obligaran» Mariano Rajoy a buscar una solució pactada per a Catalunya, mentre que el líder del PSC, Miquel Iceta, va avisar que l'operació contra l'1-O no pot ser excusa per «limitar» drets.

En la seva intervenció en un acte amb el qual el PSC va obrir el curs polític a Badalona, al Teatre Blas Infante, Sánchez es va preguntar: «De què serveix un Govern a Espanya que delega totes les seves funcions als tribunals?».

Sánchez va explicar que en la crisi catalana hi ha tres posicions: la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de votar sense dialogar; la del president del Govern, Mariano Rajoy, de dialogar sense votar; i la del PSOE, de dialogar i votar un acord legal i amb totes les garanties democràtiques. «I després hi ha el fotògraf», va afegir en al·lusió al president de Ciutadans, Albert Rivera, que «amb tot el que està passant», proposa «una foto». «Doncs que es compri una càmera i posi un fotògraf», li va respondre. «Sense llei no hi ha sortida, però sense política, tampoc», va recalcar el líder socialista, que va incidir en que «ni Catalunya és Puigdemont ni Espanya és Mariano Rajoy».

Per al dirigent del PSOE, «el primer és dialogar» i, si bé va considerar que les il·legalitats s'han de perseguir, va subratllar que «els drets no es poden retallar». Va justificar així la comissió de diàleg impulsada pel PSOE al Congrés per buscar una solució política entre totes les forces parlamentàries i l'inici dels treballs haurà de remuntar-se al 2010, amb la sentència de l'Estatut, va assenyalar.

«No és el moment ni de sigles ni de partits ni d'ideologies», va dir Sánchez, que es va mostrar convençut que la comissió permetrà trobar un «nou punt d'arrencada» per resoldre un conflicte que «no va de guanyar Rajoy, sinó de trencar Espanya i fracturar Catalunya de manera il·legal i unilateral».

Per això, va demanar al PDeCAT, a ERC i al Govern que no enganyin als catalans dient que «l'1 d'octubre faran fora Rajoy» i els va insistir que el PSOE no participarà en aquesta «farsa» que vol «disfressar amb urnes un esdeveniment que no és democràtic».

Per la seva banda, Iceta va avisar a l'Estat que la voluntat «legítima» d'impedir un «referèndum il·legal» no pot ser excusa per prohibir que els ciutadans s'expressin lliurement: «No podem aparèixer al costat dels qui volen limitar els drets de la gent». «La gent ha de poder parlar d'independència, de dret a decidir, del que vulguin», va subratllar Iceta, que va censurar que es pretengui acusar de «sedició» als líders de l'ANC i Òmnium i va assegurar que els socialistes defensaran «l'autonomia de Catalunya». Iceta va retreure a l'Executiu de Mariano Rajoy que estigui donant una resposta «policial i judicial» a un problema polític, ja que d'aquesta manera complica que es trobi una solució.

No obstant això, també va ser molt crític amb Puigdemont i amb Junqueras per sostenir que l'1-O es farà el referèndum. «Són temeraris que juguen amb foc perquè estan jugant amb els sentiments de tots per un interès polític de part», va lamentar.